هيئة البيئة تؤكد مجددا ضرورة التزام الجميع بالمحافظة على النظافة العامة خلال الاحتفالات الوطنية

أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري مجددا اليوم الجمعة ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة على النظافة العامة خلال الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.

وشددت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على الجميع ضرورة عدم إلقاء المخلفات أيا كان نوعها وتحديدا (البالونات) إذ تعتبر مخالفة لنص المادة 33 من قانون حماية البيئة وتصل عقوبتها من 50 دينارا (حوالي 165 دولارا) إلى 500 دينار (حوالي 1650 دولارا).

ولفتت في هذا الشأن إلى استمرار التعاون المشترك بين هيئة البيئة ووزارة الداخلية تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2024 وتعديلاته وأنه ستكون هناك فرق تفتيش مشتركة بين الضباط القضائيين التابعين للهيئة ومنتسبي الداخلية لمتابعة مواقع الاحتفالات والتأكد من تطبيق نصوص مواد القانون البيئي.

وأشارت إلى أن الضباط القضائيين التابعين للهيئة العامة للبيئة موجودون طوال أيام الاحتفال بالأعياد الوطنية لمراقبة الوضع البيئي.

وكانت الهيئة قد أكدت مؤخرا تضافر جهودها مع وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة لتطبيق قانون حماية البيئة خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية ومنع السلوكيات السلبية والممارسات الخاطئة وتحسين الأوضاع البيئية في البلاد.

وخصصت الهيئة فرقة من ضباط البيئة موزعين في مختلف مناطق البلاد للتعاون إلى جانب شرطة البيئة في نشر التوعية والحد من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة الشائعة التي تؤدي لتلوث البيئة الكويتية خلال فترة الأعياد الوطنية.

ونبهت إلى أنه في هذه الفترة يكثر استخدام بعض المواد المضرة للبيئة منها الرغوة (الفوم) والمواد الكيميائية والنفايات البلاستيكية والمطاطية كالبالونات مما دفع بوزارة التجارة لإصدار قرار خاص يحظر استخدام هذه المواد خلال فترة الأعياد مثل المسدسات المائية وعلب الرغوة والبالونات والأسلحة البيضاء وأجهزة الليزر.