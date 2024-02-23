المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك

الأمم المتحدة تندد بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف” في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة

23 فبراير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة ب”انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان يرتكبها “جميع الأطراف” في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع إصدار تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة للأشهر ال12 المنتهية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 “العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف ولكي يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات ذات معنى نحو السلام”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 فبراير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

22 فبراير، 2024

هيئة الأركان الفرنسية: البحرية الفرنسية دمّرت ليلًا مسيّرتين في البحر الأحمر 

22 فبراير، 2024

راكب يحاول فتح باب طائرة في الجو خلال رحلة في الولايات المتحدة

22 فبراير، 2024

إيران تدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران في مايو

22 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى