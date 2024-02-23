الأمم المتحدة تندد بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف” في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة

الأمم المتحدة تندد بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف” في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة

نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة ب”انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان يرتكبها “جميع الأطراف” في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع إصدار تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة للأشهر ال12 المنتهية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 “العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف ولكي يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات ذات معنى نحو السلام”.