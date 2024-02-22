وكيل الوزارة بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية ورئيس فريق مشروع "المكشات 2" عبدالعزيز المطيري

وزارة الشؤون: فعاليات برنامج “المكشات 2” احتفالا بالأعياد الوطنية مستمرة إلى الاثنين

22 فبراير، 2024
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن فعاليات برنامج (المكشات 2) احتفالا بأعياد الكويت الوطنية بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال وكيل الوزارة بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية ورئيس فريق مشروع (المكشات 2) عبدالعزيز المطيري في تصريح صحفي إن البرنامج يتضمن فعاليات مميزة تواكب هذه الفعاليات الوطنية إذ يتخلله حفلات غنائية وعروض شعبية وألعاب نارية إضافة إلى عرض مقدم من فريق الكويت للطائرات الورقية كما يشمل البرنامج مسابقات وجوائز بالتعاون مع وزارة الإعلام.

ودعا المطيري إلى متابعة صفحة (المكشات 2) على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) للتعرف أكثر على فعاليات الاحتفالات الوطنية وأوقات العروض.

وكان مشروع (المكشات 2) الذي انطلق في 6 يناير الماضي بطاقة استيعابية 3500 زائر قد جاء بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح بهدف دعم السياحة والترفيه في البلاد.

المكشات
المصدر
كونا
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22 فبراير، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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