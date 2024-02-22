وزير الخارجية يبحث مع مسؤول في الخارجية الصينية علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي

وزير الخارجية يبحث مع مسؤول في الخارجية الصينية علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية وانغ دي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الكويت والصين وبحث أطر مجالات التعاون الثنائي المتعددة في إطار مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين على الصعد كافة والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة في المحافل الدولية المختلفة.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162 وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.