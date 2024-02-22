الأرصاد الجوية: طقس البلاد دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع ما بين دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا يوم السبت.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة مع رياح شمالية إلى شمالية غربية ويتقدم منخفض جوي من جهة جنوب غرب البلاد بعد ظهر يوم السبت ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 13 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا مابين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام.