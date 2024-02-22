الداخلية: مهلة 3 أشهر لأخذ البصمة البيومترية بدءا بأول مارس ووقف جميع معاملات الوزارة حال لم يتم أخذها

الداخلية: مهلة 3 أشهر لأخذ البصمة البيومترية بدءا بأول مارس ووقف جميع معاملات الوزارة حال لم يتم أخذها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس أنها حددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأخذ البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين تبدأ من تاريخ 1-3-2024 وتنتهي بتاريخ 1-6-2024 وأنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنها مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي: مديرية أمن حولي بمحافظة حولي ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون).

وذكرت أن المراكز تضم أيضا قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين) ومجمع الأفنيوز ومجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.

وأشارت إلى أنه يسمح للمسافرين بالمغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.