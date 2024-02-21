وزير الاعلام والثقافة يؤكد الاهتمام بإقامة فعاليات تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الأعياد الوطنية

أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الاربعاء اهتمام وزارة الاعلام بإقامة فعاليات متنوعة تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.

وعبر الوزير المطيري في تصريح صحفي على هامش احتفالية جمعية الفنانين الكويتيين في مقر الجمعية بمشاركة فرق الفنون الشعبية عن سعادته برعاية احتفالية (عرضة الكويت) في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) واعضاء وضيوف الجمعية.

وأوضح أن (العرضة) فن جميل موروث من آبائنا وأجدادنا وتؤدى في الساحات والفرجان مبينا أن الفرق الشعبية لها دور كبير في الحفاظ على هذا الفن وإبرازه وخاصة في فترة الاحتفالات الوطنية.

وقال “نساهم بشكل مدروس ومنهجي في تعزيز مشاركة الفرق الشعبية في الاحتفالات الوطنية” مشيرا الى احتفالات قادمة بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبين أن وزارة الاعلام تساهم في هذه الاحتفاليات وتسعى لتقديم صورة جميلة عن دولة الكويت في فتره الاعياد الوطنية مضيفا “نسأل الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والأفراح وأن تكون دائما بازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.

وشاركت في احتفالية (عرضة الكويت) عشرة فرق فنون شعبية هي (أولاد عامر – الجهراء – القصر الاحمر – حمد بن حسين – العميري – معيوف مجلي – الماص – ناصر بو عوض – الفنطاس – فهد بن حسين).

وتحتل (العرضة) مساحة كبيرة في احتفالات أهل الجزيرة العربية خلال الاعياد والمناسبات ويستقطب الاضواء باعتباره من العادات والتقاليد الجميلة ولا يزال فنا لامعا يهواه الكبار والصغار.