وزير الخارجية الكويتي يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية في دورته التاسعة

ترأس وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء اجتماع (مجلس الأمناء) في دورته التاسعة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال التعليم.

وتناول الاجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها وبحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار تقديم دولة الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات التي تعمل في أفريقيا نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي التعليم والصحة والأمن الغذائي.

يذكر أن جائزة السميط للتنمية الأفريقية مبادرة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) والتي أعلن عنها في أعمال القمة العربية – الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في شهر نوفمبر من عام 2013 لدعم تنمية الدول الأفريقية وتكريما وتخليدا لإرث المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السميط.

وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد أو المؤسسات العاملة في المجالات الثلاثة للجائزة (الأمن الغذائي – الصحة- التعليم).

جدير بالذكر أن مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية والمكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة يشرف على جميع الإجراءات وآليات العمل المعنية بالجائزة في حين تقدم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدعم اللوجستي والإداري.

ويضم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية كلا من المدير العام رئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور جواد محجور ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا رئيس معهد غانا للطاقة النووية نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور كواكو أنينغ ورئيس علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتورة أسمهان الوافي والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس السيد بيل غيتس والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان.