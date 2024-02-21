وزير الداخلية بالوكالة يشهد حفل تخريج 53 من ضباط الصف في قوة الاطفاء العام لترقيتهم لرتبة ملازم

وزير الداخلية بالوكالة يشهد حفل تخريج 53 من ضباط الصف في قوة الاطفاء العام لترقيتهم لرتبة ملازم

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام وبحضور رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد فهد حفل تخريج وأداء القسم لـ 53 من ضباط الصف لترقيتهم إلى رتبة ملازم.

وذكرت القوة في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف هنأ الخريجين ونقل لهم تهنئة وتبريكات القيادة السياسية وعبر عن فخره بتواجده بينهم في هذه المناسبة مطالبا إياهم بالمحافظة على القسم الذي أدوه لحماية الأرواح والممتلكات.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمها منتسبو قوة الاطفاء لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات إذ يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها وحجمها جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم.

ودعا أبناءه الخريجين للنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات التي هي أمانة في أعناقهم وتحتاج إلى اليقظة والعمل بمستوى عال لتحقيق الأمن المجتمعي.

وعقب حفل التخريج اجتمع الوزير مع قيادات قوة الإطفاء العام في غرفة قيادة الحوادث الكبرى واطلع على خطط سير العمل بالقوة ومراحل التطور في كل قطاع من خلال عرض مرئي كما تم عرض إنجاز عن الحوادث وكيفية التعامل معها واستعراض الجاهزية التامة والتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.

كما اطلع على أحدث آليات ومعدات قوة الإطفاء حيث تم شرح موجز عن طريقة عمل هذه الآليات والمعدات كما أوضح اللواء فهد ان قوة الإطفاء تسعى دائما بمتابعة كل ما هو حديث في علم الإطفاء و التكنولوجيا الحديثة لدعم رجال الإطفاء وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه .