“الهلال الأحمر” يبدأ حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة

“الهلال الأحمر” يبدأ حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة

أعلنت (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) اليوم الاربعاء إطلاق حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة.

وقال مدير (لجنة تسلم المساعدات) في السلطات الصحية الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور ابراهيم الفرا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الحملة التي أطلقتها (جمعية الهلال الاحمر الكويتي) ستساهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر النازحة في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين الفلسطينيين جنوبي القطاع.

وأوضح الفرا أن الطرد الغذائي والصحي يكفي الأسرة لمدة 10 أيام لافتا الى أن التوزيع سيشمل أيضا الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد ان السلطات الصحية تسلمت منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في اكتوبر الماضي سلسلة من المساعدات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف من (جمعية الهلال الاحمر الكويتي) معربا عن الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا.

بدوره أكد رئيس جمعية (وافا لتنمية وبناء القدرات) المنفذة للمشروع في تصريح مماثل (لكونا) أهمية هذه المشاريع الإغاثية المقدمة من الجمعية خاصة أن عدد النازحين وصل في المنطقة الجنوبية الى أكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح يعيشون تحت ظروف إنسانية صعبة.

وكانت (جمعية الهلال الاحمر الكويتي) قد أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وسيارات الإسعاف لقطاع غزة عبر الجسر الجوي الإغاثي الكويتي بالاضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاغاثية بشرائها من السوق المحلية كمشروع توزيع أكياس الدقيق ورغيف الخبز وتوفير وجبات ساخنة لآلاف النازحين منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي.

توزيع المساعدات

توزيع المساعدات

توزيع المساعدات