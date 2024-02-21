بلدية الكويت توقع مذكرة تعاون مع “انرتك القابضة” لتحويل النفايات الصلبة إلى وقود عضوي

بلدية الكويت توقع مذكرة تعاون مع “انرتك القابضة” لتحويل النفايات الصلبة إلى وقود عضوي

وقعت بلدية الكويت اليوم الاربعاء مذكرة تعاون مع شركة انرتك القابضة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لمعالجة وإدارة النفايات الصلبة بهدف تحويل نفايات البلدية الصلبة لوقود حيوي عضوي.

وقال المدير العام لبلدية الكويت سعود الدبوس في بيان صحفي عقب التوقيع إن مشروع معالجة وادارة نفايات البلدية الصلبة سيقام في مردوم جنوب الدائري السابع مضيفا أن مذكرة الاتفاق تتضمن التعاون في ستة مجالات تشمل تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمخططات اللازمة لدراسة المشروع باستثناء المعلومات والبيانات والتقارير الاستشارية التي لا يجوز الإفصاح عنها.

وأوضح الدبوس أن مذكرة التعاون تتضمن أيضا تسهيل الزيارات الميدانية لموقع المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل اجراء الدراسات البيئية اللازمة للمشروع وقيام الشركة بإعداد دراسة تفصيلية للمشروع تتضمن الجوانب الفنية والمالية والبيئية والاقتصادية والقانونية اللازمة لتنفيذه.

وأشار إلى أن الجانبين سيشكلان لجنة مشتركة لمتابعة أعمال دراسة وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى جانب تصميم وادارة وتنفيذ هذه المبادرة دون تحميل بلدية الكويت أي تكلفة مالية.

وبين الدبوس أن المشروع يهدف إلى تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى وقود حيوي عضوي في إطار المساعي لتطبيق ادارة سليمة ومتكاملة للنفايات في نقلها ومعالجتها والاستفادة منها وإعادة تدويرها بشكل صحي لحماية البيئة.

من ناحيتها قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع بالبلدية ميساء بوشهري وفق البيان إن تحويل المخلفات الصلبة مشروع حيوي اقتصادي بيئي يعود بالمنفعة العامة على الدولة من خلال تحويل تلك المخلفات إلى طاقة يستفاد منها وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأضافت بوشهري أن المشروع يهدف كذلك إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وخفض نسبة الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت وتعزيز خبراتها الفنية والعملية وخفض حجم إنفاق البلدية على ادارة هذه النفايات.