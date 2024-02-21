بلدية الكويت توقع مذكرة تعاون مع شركة أنرتك القابضة لمعالجة وادارة النفايات الصلبة

بلدية الكويت توقع مذكرة تعاون مع “انرتك القابضة” لتحويل النفايات الصلبة إلى وقود عضوي

21 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

وقعت بلدية الكويت اليوم الاربعاء مذكرة تعاون مع شركة انرتك القابضة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لمعالجة وإدارة النفايات الصلبة بهدف تحويل نفايات البلدية الصلبة لوقود حيوي عضوي.

وقال المدير العام لبلدية الكويت سعود الدبوس في بيان صحفي عقب التوقيع إن مشروع معالجة وادارة نفايات البلدية الصلبة سيقام في مردوم جنوب الدائري السابع مضيفا أن مذكرة الاتفاق تتضمن التعاون في ستة مجالات تشمل تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمخططات اللازمة لدراسة المشروع باستثناء المعلومات والبيانات والتقارير الاستشارية التي لا يجوز الإفصاح عنها.

وأوضح الدبوس أن مذكرة التعاون تتضمن أيضا تسهيل الزيارات الميدانية لموقع المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل اجراء الدراسات البيئية اللازمة للمشروع وقيام الشركة بإعداد دراسة تفصيلية للمشروع تتضمن الجوانب الفنية والمالية والبيئية والاقتصادية والقانونية اللازمة لتنفيذه.

وأشار إلى أن الجانبين سيشكلان لجنة مشتركة لمتابعة أعمال دراسة وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى جانب تصميم وادارة وتنفيذ هذه المبادرة دون تحميل بلدية الكويت أي تكلفة مالية.

وبين الدبوس أن المشروع يهدف إلى تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى وقود حيوي عضوي في إطار المساعي لتطبيق ادارة سليمة ومتكاملة للنفايات في نقلها ومعالجتها والاستفادة منها وإعادة تدويرها بشكل صحي لحماية البيئة.

من ناحيتها قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع بالبلدية ميساء بوشهري وفق البيان إن تحويل المخلفات الصلبة مشروع حيوي اقتصادي بيئي يعود بالمنفعة العامة على الدولة من خلال تحويل تلك المخلفات إلى طاقة يستفاد منها وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأضافت بوشهري أن المشروع يهدف كذلك إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وخفض نسبة الانبعاثات الغازية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت وتعزيز خبراتها الفنية والعملية وخفض حجم إنفاق البلدية على ادارة هذه النفايات.

المصدر
كونا
الوسوم
21 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الهلال الأحمر” يبدأ حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة

21 فبراير، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية

21 فبراير، 2024

اليوسف يقدم إقرارا بذمته المالية إلى هيئة “نزاهة”

21 فبراير، 2024

الدفاع: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة الأعياد الوطنية

21 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى