فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل تراجعا بنسبة 48.6% في يناير الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 6ر48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 8ر56 مليار ين (377 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل رغم هذا التراجع إيجابيا مدة 16 عاما على أساس شهري اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.

وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 8ر44 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر69 مليار ين (464 مليون دولار) فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للمرة الاولى منذ شهرين ايضا بنسبة 9ر18 بالمئة لتصل إلى 1ر13 مليار ين (86 مليون دولار).

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض ايضا بنسبة 0ر21 بالمئة ليصل إلى 8ر797 مليار ين (3ر5 مليارات دولار) في يناير الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1ر14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر14 بالمئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 6ر16 بالمئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.

وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ شهرين بقيمة 8ر1 تريليون ين (7ر11 مليار دولار).

وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 9ر11 بالمئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات السيارات ومنتجات أشباه المواصلات وقطع غيار السيارات فيما انخفضت الواردات بنسبة 6ر9 بالمئة مع انخفاض فواتير الطاقة وخاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال.

يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.