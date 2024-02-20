الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بإيقاف إطلاق النار بغزة

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا – من بين أعضاء المجلس ال15 – فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قبل التصويت على القرار إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة مشيرا إلى أن المجلس يتعين عليه أن يتبع تفويضه ويطالب بإيقاف فوري لإطلاق النار “ولا يمكن أن يكون سلبيا” في مواجهة ما يجري في غزة.

وأضاف جامع أنه “بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة” مشددا على أن الصمت ليس خيارا.

من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن “مشروع القرار الذي عرض على المجلس لن يحقق هد السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك”.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يعرض للتصويت لاحقا أمام المجلس.

وذكرت “لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا”.

وأضافت غرينفيلد أنه “ينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى إيقاف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأكدت أن إيقاف إطلاق النار المؤقت هذا أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ويطالب مشروع القرار – المقدم من الجزائر – بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.

ويطالب المشروع جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.