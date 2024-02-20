برنامج الأغذية العالمي يوقف “مؤقتا” تسليم المساعدات إلى شمال غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إيقاف تسليم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال غزة مؤقتا حتى تسمح الظروف بالتوزيع الآمن للمساعدات.

وقالت المؤسسة الأممية في بيان صحفي إن اتخاذ القرار جاء نتيجة “عدم تمكنها من ضمان السلامة والأمن اللازمين لإيصال المساعدات الغذائية الحيوية وكذلك سلامة الأشخاص الذين يتلقونها”.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بصعوبة “وأن من شأنه أن يزيد من تأزم الوضع الإنساني في غزة حيث سيواجه المزيد من الناس خطر الموت جوعا”.

ومن جهة أخرى ذكر البيان “أن برنامج الأغذية العالمي ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة في جميع أنحاء غزة”.

يذكر أن عمليات إيصال المساعدات لشمال غزة قد استؤنفت يوم الأحد الماضي بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب قصف شاحنة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطار عن قوافل المساعدات الإنسانية.

وكانت خطة البرنامج تتضمن إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية للمساعدة على وقف موجة الجوع واليأس والبدء في بناء الثقة لدى المجتمعات المحلية بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغذاء للجميع.

وتعرضت شاحنات البرنامج لصعوبات في التحرك نحو مدينة غزة وتنفيذ مهام توزيع المساعدات الغذائية “نتيجة فوضى وأعمال عنف طالتها بسبب انهيار النظام المدني”.

وأوضح البيان أن “الشاحنات تعرضت للنهب بين (خانيونس) و(دير البلح) كما تعرض سائق إحدى الشاحنات للضرب. وتم توزيع ما تبقى من الطحين بشكل عفوي على الشاحنات في مدينة غزة وسط توتر شديد وغضب متفجر”.

وفي ديسمبر حذر تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل” الذي أعدته 15 منظمة من بينها برنامج الأغذية العالمي من خطر المجاعة في شمال غزة بحلول شهر مايو المقبل ما لم تتحسن الظروف هناك بشكل جذري”.

وأكدت في هذا الصدد أحدث التقارير “انزلاق غزة المتسارع نحو الجوع والمرض. إذ أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب شحيحين بشكل لا يصدق كما انتشرت الأمراض مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى موجة من سوء التغذية الحاد. الناس يموتون بالفعل لأسباب تتعلق بالجوع”.

وختم البيان بأان برنامج الأغذية العالمي سيسعى إلى إيجاد سبل لاستئناف عمليات إيصال المساعدات على نحو يتسم بالمسؤولية في أقرب وقت ممكن في ظل وجود حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمال غزة لتجنب الكارثة.