الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس حكومة الكيان المحتل حول “السيطرة الأمنية” تحد للشرعية الدولية

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية واستخفاف بالموقف الدولي والامريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان صحفي ان “تصريحات نتنياهو تأتي في وقت يتحدث فيه العالم بأسره عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى الى الاعتراف بها”.

وأكد ان هذه السياسات للاحتلال الإسرائيلي مرفوضة “لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة” محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

كما شدد المتحدث على ضرورة ان تتعامل الإدارة الامريكية بحزم مع الكيان المحتل وان تجبره على وقف الحرب أولا “لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها”.

وكان نتنياهو قد أشار في كلمة مصورة عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين إلى أن الكيان المحتل تعرض أخيرا لضغوط لفرض إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجوده للخطر مؤكدا احتفاظ “الكيان المحتل بالسيطرة الأمنية الكاملة على المنطقة الواقعة غرب الأردن كاملة وهذا يشمل بالطبع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وقطاع غزة”.