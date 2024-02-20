الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس حكومة الكيان المحتل حول “السيطرة الأمنية” تحد للشرعية الدولية

20 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية واستخفاف بالموقف الدولي والامريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان صحفي ان “تصريحات نتنياهو تأتي في وقت يتحدث فيه العالم بأسره عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى الى الاعتراف بها”.

وأكد ان هذه السياسات للاحتلال الإسرائيلي مرفوضة “لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة” محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

كما شدد المتحدث على ضرورة ان تتعامل الإدارة الامريكية بحزم مع الكيان المحتل وان تجبره على وقف الحرب أولا “لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها”.

وكان نتنياهو قد أشار في كلمة مصورة عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين إلى أن الكيان المحتل تعرض أخيرا لضغوط لفرض إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجوده للخطر مؤكدا احتفاظ “الكيان المحتل بالسيطرة الأمنية الكاملة على المنطقة الواقعة غرب الأردن كاملة وهذا يشمل بالطبع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وقطاع غزة”.

المصدر
وكالات
الوسوم
20 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بإيقاف إطلاق النار بغزة

20 فبراير، 2024

وزير خارجية فلسطين يثمن مواقف الكويت “المشرفة” المؤيدة للقضية الفلسطينية

19 فبراير، 2024

وزير الطاقة القطري يرى أن وقفاً لإطلاق النار في غزة سيُنهي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

19 فبراير، 2024

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: قطاع السياحة عنصر مهم لتنويع مصادر دخلنا

19 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى