سمو أمير البلاد يغادر قطر بعد زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما كان في وداع سموه رعاه الله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.