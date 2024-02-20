سمو أمير البلاد وأمير دولة قطر يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين الشقيقين

سمو أمير البلاد وأمير دولة قطر يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين الشقيقين

20 فبراير، 2024
0 31 دقيقة واحدة

عقدت بالديوان الأميري ظهر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ودولة قطر ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة الجانب القطري.

هذا وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة آفاق العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله ورعاه.

المصدر
كونا
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20 فبراير، 2024
0 31 دقيقة واحدة

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