الداخلية تدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية

دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي خروج عن القانون.

وقالت (الداخلية) في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني إن الوزارة أنهت الاستعدادات الأمنية والمرورية كافة لمواكبة الاحتفالات عبر خطة شاملة تنفذها مختلف قطاعاتها تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.

وأوضحت أنه سوف يتم تكثيف حملات التوعية الأمنية والمرورية التي تتولى الإشراف عليها وتنفيذها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن توجيهات القيادة العليا بوزارة الداخلية تشدد على تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع جمهور المحتفلين والتعامل بحزم مع كل أشكال المخالفات والسلوكيات الخاطئة.

وشددت على الجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية التي تتمثل بالمحافظة على علم دولة الكويت أثناء وبعد الاحتفال والحفاظ على الآداب العامة والنظام العام وعدم رمي المخلفات أو بالونات الماء أو استخدام الرغوة والتي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وتعليمات رجال الأمن والانتباه أثناء القيادة وعدم الاستستهار وقيادة المركبة بسرعة ومراقبة الأطفال باستمرار وذلك لسلامة الجميع مؤكدة أن هاتف الطوارئ (112) يتلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة.