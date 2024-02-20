الرفاعي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت والعيسى نائباً للأمين العام

صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيح أحمد دعيج الصباح أن مجلس إدارة الاتحاد قد وافق بالإجماع باجتماعه رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2024 على تعيين الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي أميناً عاماً للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 – 2027)، وتعيين الأنسة شيخة فوزي العيسى نائباً للأمين العام.

وبهذا الصدد، تقدم السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للدكتور حمد علي الحساوي لجهوده المخلصة التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.

شيخة فوزي العيسى

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور حمد الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاماً تشرف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنياً لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات القادمة.

كما تقدم الحساوي بجزيل الشكر لكافة الجهات الحكومية والخاصة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، والتي كان لها دوراً فاعلاً في تحقيق إنجازات الاتحاد.