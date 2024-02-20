وكيل “الدفاع”: دور مهم لهندسة المنشآت العسكرية في خدمة الوزارة بشقيها العسكري والمدني

أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح اليوم الثلاثاء أهمية دور إدارة هندسة المنشآت العسكرية في خدمة الوزارة بشقيها العسكري والمدني.

وقال الشيخ عبدالله الصباح خلال رعايته وحضوره احتفالية أقامتها (هندسة المنشآت) اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها إن هذه الإدارة حاضنة لمبادرات وإبداعات الشباب الكويتي وآخرها مبادرات الحفاظ على البيئة عبر إعادة التدوير ومعالجة النفايات.

واستذكر بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز أسهمت من خلاله في إرساء ركائز هذا القطاع ووفاء لما بذلته تلك الشخصيات من جهود ليصل هذا القطاع إلى اللمستوى الذي هو عليه الآن وأبرزهم المغفور له الشيخ مهندس صباح ناصر السعود الصباح الذي اهتم بإعداد الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في هندسة المنشآت وبسواعدهم أنشئت ونفذت العديد من المشاريع والمنشآت سواء عسكرية أو مدنية في سبيل خدمة وزارة الدفاع وتوفير البيئة المناسبة لمنتسبيها.

من جانبه أكد وكيل الوزارة المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف العميد الركن مهندس صلاح ناصر في كلمته “إننا نتشرف اليوم بإحياء ذكرى كل من ساهم في بناء هذا الصرح من المسؤولين ونشكرهم على جهودهم وإسهاماتهم البارزة ونعدهم باستكمال مسيرتهم التي بدأوها قبل نصف قرن من الزمن لتحقيق المزيد من التطور في هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف أن الطموح مستمر والمسيرة ما تزال طويلة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار “وإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية إعداد جيل واعد من الكوادر الوطنية ليستكمل المسيرة التي بناها السابقون”.

يذكر أن إدارة هندسة المنشآت العسكرية أنشئت في 19 فبراير عام 1974 بالقرار الوزاري رقم (187/73) الذي أصدره المغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عندما كان وزيرا للدفاع آنذاك لتختص بكافة الأعمال الهندسية والفنية وتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات لعموم قطاعات وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني.