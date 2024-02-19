نابولي يقيل مدربه ماتزاري ويعيِّن كالزونا مكانه قبل 48 ساعة من استضافة برشلونة

أعلن رئيس نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أوريليو دي لورينتيس الإثنين إقالة مدرب فريقه والتر ماتزاري قبل 48 ساعة من استقبال برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح دي لورينتيس أن فرانشيسكو كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين عامي 2015 و2018، ثم في 2021-2022 سيخلف ماتزاري الذي عين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدلا من الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.