مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الأثنين 19 /2 /2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الـوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علماً بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ 5 /12 /2023 ، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 20 /2 /2024 متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال .

وبمناسبة الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت ، والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى الشعب الكويتي الوفي ، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه ، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .

وفي ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام ، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار ومنوهاً بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة ، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله .