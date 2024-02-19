مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان مع وزير الدولة للتعاون الدولي

مساعد وزير الخارجية الكويتي تبحث مع وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية العلاقات الثنائية والمستجدات بغزة

19 فبراير، 2024
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بحثت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الصباح مع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر في الدوحة اليوم الاثنين علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى المستجدات في قطاع غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الجانبين ناقشا آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما الوضع الإنساني وسبل تعزيز دور المرأة في الوساطة والعمل والإنساني.

وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن تقدير قطر للكويت على تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر ودعمها لبرامج تمكين المرأة.

من جانبها عبرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان خلال الاجتماع عن تقديرها لجهود قطر المتصلة الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين.

وتقدمت بالشكر لقطر على استضافة الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون بالدوحة كما تقدمت بالتهنئة لقطر على فوزها ببطولة كأس آسيا قطر 2023. وكانت السفيرة الشيخة جواهر الصباح قد شددت خلال أعمال الدورة ال53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي استضافتها الدوحة يوم أمس على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية.

المصدر
كونا
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19 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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