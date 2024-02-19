وزير خارجية فلسطين يثمن مواقف الكويت “المشرفة” المؤيدة للقضية الفلسطينية

ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين عاليا مواقف دولة الكويت “المشرفة” المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره حفل سفارة دولة الكويت لدى هولندا بالذكرى ال 63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير إن “دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مميز ويتفوق على كل أشكال الدعوم بحكم ما يربط القيادتين الكويتية والفلسطينية والشعبين الشقيقين من علاقات قوية وتاريخية”.

وأضاف أن “المواقف المشرفة التي عبرت عنها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر عقود طويلة لدعم القضية الفلسطينية تبعث على الفخر .. ونحن فخورون دائما بالعلاقة المميزة التي تربطنا بها”.

وذكر المالكي الذي يزور لاهاي لحضور جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية “نحن مستفيدون من الدعم العربي الذي نحصل عليه باستمرار وهو أمر متوقع وطبيعي”.

من جانبه رفع سفير دولة الكويت لدى هولندا علي الظفيري في تصريح ل (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الكويتية والشعب الكويتي كافة بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وأعرب عن تمنياته أن يعيد هذه المناسبات على دولة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال إن “الكويت تحتفل اليوم في ظل عهد جديد مع تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد مقاليد الحكم.. ونرجو أن تشهد الكويت في المرحلة المقبلة المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء”.

وأشاد السفير الكويتي بالعلاقات “المميزة” التي تربط الكويت وهولندا معربا عن الأمل في أن تشهد مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة.

وقال “اليوم نحن نحتفل بالذكرى ال 60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي انشئت عام 1964 ” مؤكدا أن مسيرة العلاقات “مفعمة” بالعديد من الانجازات.

وقال إن البلدين الصديقين حريصان على الدفع بهذه العلاقة إلى مستويات أرحب والبناء على كل ما تم تحقيقه من انجازات في مسيرة العلاقات الثنائية.

وحضر حفل السفارة الكويتية إلى جانب الوزير الفلسطيني واعضاء السفارة عدد من الشخصيات الهولندية الرسمية ورجال الاعمال والسفراء العرب والاجانب وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية في لاهاي.