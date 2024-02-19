الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 كيلوجراماً من الحشيش المخدرة حاولا ادخالها الى البلاد

19 فبراير، 2024
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو 150 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة حاولا ادخالها الى البلاد وتقدر قيمتها السوقية بـ(ربع) مليون دينار كويتي، وبمواجهة المتهمان اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

المصدر
أ ف ب
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19 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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