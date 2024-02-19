البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك في الحوكمة من Global Business Outlook

تم الاحتفال بحصول البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك في حوكمة الشركات منGlobal Business Outlook العالمية، من خلال تميزه بالابتكار في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات المتواصلة في الصناعة المصرفية.

وأقيم حفل التكريم في فندق جميرا أبراج الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدّ الحصول على هذه الجائزة شهادة على التزام البنك الأهلي الكويتي باعتماد أعلى معايير الحوكمة في القطاع المصرفي. وبهذه المناسبة، صرحت سناء الصقعبي، رئيس إدارة الالتزام الرقابي والحوكمة في البنك الأهلي الكويتي بالإنابة “هذا التكريم يعكس التزامنا بالحفاظ على أطر الحوكمة السليمة واعتماد قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية في ثقافتنا بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة”.

وأكدت الصقعبي أن هذه الجائزة تكرس الجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك الأهلي الكويتي لضمان أعلى معايير السلوك المهني في جميع عملياته، حيث يسعى البنك إلى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وتبنيها كثقافة مؤسسية وليس فقط كتعليمات رقابية. وتابعت “وهذا يؤكد التزمنا الدائم بحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف أصحاب المصالح وتوفير أعلى معايير الاستدامة على المدى الطويل كجزء من التزامنا بتحقيق التميز في الحوكمة”.

سناء الصقعبي ومحمد الصباح خلال الحفل

وتعد هذه الجائزة واحدة من العديد من الإنجازات التي حصل عليها البنك الأهلي الكويتي هذا العام، مما يضيف إلى سجله الحافل من النجاحات، خصوصاً بعد تكريمه العام الماضي بالعديد من الجوائز لأدائه المتطور وابتكاره والتزامه بالتميز في القطاع المصرفي وخصوصاً على صعيد الموارد البشرية والتجزئة والخدمات المصرفية للأفراد والحوكمة والخدمات المصرفية للشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع المالي.

واختتمت الصقعبي تصريحها “يهدف البنك الأهلي الكويتي إلى تحقيق الريادة في القطاع المصرفي والمالي، ورفع معايير الحوكمة وتحديد الأولويات لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي”.

رئيس إدارة الالتزام الرقابي والحوكمة في البنك الأهلي الكويتي سناء الصقعبي