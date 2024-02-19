مطار الكويت الدولي

الطيران المدني: 1.4 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت في يناير الماضي

19 فبراير، 2024
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قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر يناير الماضي بلغت 1427684 راكبا.

وأوضح المدير العام لـ(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 5 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 34 في المئة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يناير الماضي 719092 راكبا بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 708592 راكبا مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى المطار خلال يناير الماضي بلغ 11063 رحلة مقارنة بـ 10098 رحلة في يناير 2023.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر يناير الماضي بلغت نحو 19 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 2ر15 مليون كيلوغرام فيما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 8ر3 مليون كيلوغرام.

وبين أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر يناير الماضي كانت دبي والقاهرة وجدة واسطنبول والدوحة.

المصدر
كونا
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19 فبراير، 2024
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