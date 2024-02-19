بنك برقان يطلق إصداراً محدوداً من بطاقة مسبقة الدفع احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية

احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق إصدار محدود من بطاقة مسبقة الدفع تحمل الطابع الكويتي في تصميمها المبتكر. ومن خلال هذه الخطوة المتقدّمة، يوفّر البنك لعملائه الأفراد الراحة والسهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوّعة عبر بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع، بما يتماشى مع مهمة البنك الأساسية بتأمين تجربة متميّزة للعملاء، ليحافظ على مكانته الراسخة بصفته خيارهم الأول للتمتّع بمزايا مصرفية استثنائية.

وتعليقاً على هذه المبادرة المهمة، قالت السيدة/ إلهام الصالح، نائب المدير العام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “كجزء من مجتمعنا الغني بثقافته، نواصل التزامنا بمشاركة دولة الكويت قيادة وشعباً باحتفالاتها للمساهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ مكانة الكويت كمصدر إلهام بتطورها ووحدتها. وفي هذا الإطار، أطلقنا بطاقة ماستركارد الحصرية مسبقة الدفع بتصميم كويتي أصيل، حيث تحمل ألوان ورموز بلدنا وهويتنا الكويتية، إضافة إلى كلمات مختارة من الأغنية الوطنية الشهيرة بلادنا حلوة، والتي تُعبّر عن حب الوطن والانتماء إليه. وتُمثّل هذه البطاقة محدودة الإصدار بتصميمها الفريد إيمان بنك برقان بأن لكّل فرد طريقته الخاصة في التعبير عن شخصيته، وأسلوب حياته وتفضيلاته الشخصية حتى فيما يتعلق بتصاميم البطاقات المصرفية”.

نائب المدير العام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان إلهام الصالح

وعلى غرار العديد من بطاقات بنك برقان مسبقة الدفع، توفّر بطاقة ماستركارد المخصّصة للعيد الوطني مجموعة من الميزات التي تضمن السلاسة والسهولة في المعاملات، وتأتي مع ميزة “Tap & Pay” المتوافقة مع جميع أجهزة نقاط البيع التي تدعم تقنية NFC في الكويت وحول العالم. وإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع عملاء البنك من كافة الفئات العمرية الحصول على هذه البطاقة القابلة لإعادة التعبئة، وكذلك استخدامها للتسوّق عبر الإنترنت، ما يجعلها خياراً ممتازاً كهدية للأصدقاء وأفراد العائلة، بما في ذلك الأطفال، حتى يتمكنوا من التمتّع بتجربة تسوّق سهلة وآمنة.

ومن الجدير بالذكر أن لبنك برقان العديد من الابتكارات المُلهمة في عالم البطاقات المصرفية، والتي تضمن تغطية كافة شرائح العملاء وراحتهم. وتشمل هذه الابتكارات البطاقات المستدامة مثل البطاقات الصديقة للبيئة والبطاقات الافتراضية، إلى جانب بطاقات x-change والبطاقات مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي تقدّم لحامليها مجموعة واسعة من العروض الحصرية.