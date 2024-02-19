“البلدي” يوافق على تخصيص موقع مركز الخيران الصحي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الصحة بتخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة (1).

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة بإعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة رقم (5).

ووافق المجلس على تزكية العضو فرح الرومي رئيسا للجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي كما زكى العضو شريفة الشلفان مقررا للجنة.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم (1) بمنطقة الصباحية.

كما وافق المجلس على عدة شكاوى منها شكوى لأهالي منطقة الدسمة ضد مدرسة خاصة لهدمهم سور المدرسة وفتح باب كبير بدون إذن من البلدية وشكوى اعتراض سكان منطقة الفردوس على اقتراح بتخصيص مواقف سيارات بالساحة أمام منازل السكن الخاص.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة رقم (9).

وحفظ المجلس عدة اقتراحات منها اقتراح خاص بدور المكاتب الهندسية في الأشراف على أعمال البناء واقتراح إجراءات إصدار كتاب (إنهاء إشراف مكتب هندسي) واقتراح بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.

ووافق المجلس على اقتراح استحداث استدارة على طريق شارع (ناصر المبارك) كما وافق على اقتراح استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية.