بنك الخليج يطلق مبادرة “خطوة نحو التغيير” بالتعاون مع جمعية مشرف

ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية ” خطوة نحو التغيير”، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية مشرف، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.

وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في وهي “الضاحية والمنصورية ” و” الشامية والشويخ” و”مشرف” و” الروضة وحولي” و” كيفان” وذلك خلال حفل إطلاق بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.

وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج السيد/ فهد الشراح: ” يسعدنا في بنك الخليج أن تكون جمعية مشرف المحطة الثالثة لمبادراتنا للاستدامة البيئية ” خطوة نحو التغيير” وذلك بعد جمعيتي” الضاحية والمنصورية” و” الشامية والشويخ”.

وأضاف: نسعى لتحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع مشرف، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك، معرباً عن أمله أن تساهم هذه المبادرة النوعية في خروج قرارات حكومية وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد إلى تقليص استخدام البلاستيك.

وأشار إلى أن مبادرة “خطوة نحو التغيير” واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنوياً لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءاً أساسياً من سلوكهم اليومي.

وتابع: تأتي المبادرة انطلاقاً من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك لمواكبة الاستراتيجية البيئية للدولة التي أطلقـــتها ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» بالإضافة إلى التشريعات المعنية بالبيئة وقوانين حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث والحفاظ على سلامة البيئة وإعادة تأهيل منظوماتها وحماية التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة إدارة النفايات وتوظيف الطاقات المتجددة وبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال العمل البيئي.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مشرف السيد/ عبدالله عادل القلاف: سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في مبادرة “خطوة نحو التغيير” حرصا ً منا على المساهمة في تغيير ثقافة المجتمع نحو تقليص استخدام البلاستيك، مبيناً ان الجمعية حرصت على توفير خدمة ” الفاست ترك ” للمساهمين الذين يستخدمون الأكياس القابلة الاستخدام لتحفيزهم على استخدامها باستمرار.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات.