بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.10 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48.10 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 10ر48 نقطة ليبلغ مستوى 37ر7353 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر261 مليون سهم عبر 15218 صفقة نقدية بقيمة 12ر60 مليون دينار (نحو 3ر183 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 46ر10 نقطة ليبلغ مستوى 35ر6024 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 6ر99 مليون سهم عبر 6749 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر61 نقطة ليبلغ مستوى 79ر8060 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة من خلال تداول 12ر162 مليون سهم عبر 8412 صفقة بقيمة 2ر44 مليون دينار (نحو 8ر134 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 32ر7 نقطة ليبلغ مستوى 62ر5938 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 4077 صفقة نقدية بقيمة 15ر13 مليون دينار (نحو 10ر40 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(الإعادة) و(معادن) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(مشاريع) و(كويتية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يونيكاب) و(الرابطة) و(إيفا) و(النخيل) الأكثر انخفاضا.