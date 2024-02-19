السفير القطري: زيارة سمو الأمير لدولة قطر تعزيز للعلاقات التاريخية الراسخة

قال سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود إن زيارة الدولة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدولة قطر تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بدولة الكويت الشقيقة.

وأكد السفير آل محمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة الزيارة عمق وتجذر العلاقات القطرية الكويتية على كافة المستويات والتي قوامها التاريخ المشترك ووحدة المصير.

وأضاف أن القيادتين السياسيتين الحكيمتين حرصتا على الدفع والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب من التكامل والتعاون المشترك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتنسيق المشترك في الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات بشكل دائم على أعلى المستويات.

وبين أن العلاقة مع دولة الكويت تتصدر سلم أولوياتنا واهتماماتنا بتوجيهات “من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه وستظل هذه التوجيهات نبراسا نقتدي به في العمل على ترقية وتطوير هذه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين فأنا في بلدي الثاني الكويت هذا البلد الذي يكن أهله كل المحبة والتقدير والاحترام لدولة ولشعب قطر”.

وأشاد بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين في كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ظل القيادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين لما فيه مصلحة وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين.

وفي الجانب الاقتصادي قال السفير آل محمود إن بلاده وقعت مع دولة الكويت في يناير 2020 اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة 15 عاما لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى دولة الكويت.

وأضاف أن تلك الاتفاقية أسهمت في تعزيز العلاقة مع دولة الكويت بما يعكس متانة هذه العلاقة والالتزام في دعم الشراكة بينهما وتطويرها وتنميتها كما أنها تؤكد على العلاقات الأخوية القوية والثابتة بين الكويت وقطر.

وأكد أن تلك العلاقات أدت إلى تطور مستمر بالتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص حيث تعمل على تقوية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في كلا البلدين معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة والاستثمار في القطاعات كافة.

وفيما يتعلق بالمجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والرياضية وغيرها قال السفير القطري إنها شهد تطورا ملحوظا ومتناميا خلال السنوات القليلة الماضية حيث نظمت دولة قطر خلال عام 2023 ومطلع عام 2024 الكثير من المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية من بينها معرض (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) في الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024 والذي تشارك فيه دولة الكويت بجناح مميز يشهد إقبالا كبيرا من الزوار.

كما نوه بالتواصل الشعبي والاجتماعي بين البلدين والذي يسير بوتيرة طيبة تؤكد عمق ومتانة الروابط الأسرية والأخوية الراسخة بين البلدين.

ولفت السفير آل محمود الى أن دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا يترقبون هذه الزيارة الميمونة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بما تحمله من خير ومنفعة للبلدين الشقيقين ولجميع دول مجلس التعاون في إطار منظومة خليجية متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك.