السفير خالد المطيري: زيارة سمو أمير البلاد إلى الدوحة تجسد عمق العلاقات الأخوية

أكد سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري اليوم الاثنين أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قطر ولقاءه مع أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجسدان عمق العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر عقود من الزمن.

وقال السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت وقطر تتميزان بعلاقات أخوية خاصة على الصعيدين الرسمي والشعبي مؤكدا أن العلاقة بين البلدين الشقيقين متجذرة وتشهد تطورا وقفزات على كل المستويات نظرا لما تتفرد به تلك العلاقة من سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.

وأضاف أن المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات زادت من أواصر المحبة بين البلدين والشعبين وأعطت دفعة للسير على الطريق ذاته في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم مؤكدا أن ذلك ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق الازدهار للشعبين.

وأعرب السفير المطيري عن ثقته بأن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قطر ستضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية بين البلدين وستثمر نتائج ناجحة ستنعكس مزيدا من التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وأشار إلى أنه بموازاة التوافق وتطابق الرؤى السياسية تجاه مختلف القضايا والتطورات هناك حرص من قيادتي البلدين على الدفع بمسار التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع نظرا لما يتمتع به البلدان من إمكانيات وقدرات اقتصادية.

ولفت إلى أن الترحيب الرسمي والشعبي بهذه الزيارة يعكس المكانة الكبيرة للكويت قيادة وشعبا في قلوب القطريين لاسيما وأن هذه المحبة تجلت في الكثير من المواقف والمناسبات.

وختم السفير المطيري تصريحه بالتأكيد على أن البلدين يسيران في اتجاه واحد لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين ومسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر يحمل لشعبي البلدين المزيد من الازدهار والرخاء.

وبحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.