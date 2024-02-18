الدوري الألماني: بايرن في أزمة بعد خسارة ثالثة تواليا بسقوطه امام بوخوم

ألحق بوخوم بنظيره بايرن ميونيخ بطل المانيا خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد ان تغلب عليه بنتيجة 3-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وبات الفريق البافاري، بطل الدوري في المواسم الـ 11 الاخيرة، متخلفا بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي بات أقرب من اي وقت مضى لإحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه بعدما فاز فريق المدرب الاسباني شابي ألونسو على هايدنهايم 2-1 السبت ليحافظ على سجله الخالي من اي هزيمة هذا الموسم.

وستزيد الخسارة من الضغوطات على كاهل مدرب بايرن توماس توخل حيث يعيش بايرن ازمة غير مسبوقة، إذ إنها المرة الاولى التي يخسر فيها ثلاث مباريات على التوالي منذ العام 2015.

والمفارقة انّ بايرن كان قد هزم بوخوم ذهابا بشكل ساحق 7-0.

وسجّل اهداف بوخوم الياباني تاكومو اسانو (38) وكيفن شلوتيربيك (44) وكيفن ستوغر (78)، بعدما كان جمالا موسيالا منح بايرن التقدم (14).

بفوزه هذا، تقدم بوخوم الى المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

دخل بايرن الى المباراة وظهره الى الحائط بعد خسارتين متتاليتين، ومنحه موسيالا بداية طيبة بهدف مبكر بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة في اعلى المرمى (14).

لكنّ ردّ بوخوم جاء قويا وقبل نهاية الشوط الاول، بهدفين، الاول عبر الياباني أسانو، الذي استفاد من بطء دفاعي كبير لدى الضيوف، وتقدم ثمّ سدّد كرة زاحفة على يمين الحارس مانويل نوير (38)، قبل ان يُشعل شلوتيربك فرحة جماهير أصحاب الارض بهدف التقدم قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (44).

وفي ظل ضغط بايرن في محاولة للعودة بالنتيجة، تعرّض لضربة قاتلة بطرد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي دخل من دكة البدلاء في الشوط الاول وذلك بعد نيله بطاقتين صفراوين لعرقلته شلوتربيك داخل منطقة الجزاء (77)، علما انه كان قد طرد ايضا في المواجهة الاخيرة امام لاتسيو في دوري الابطال، فانبرى كيفن ستوغر الى ركلة الجزاء بنجاح معزّزا تقدم بوخوم المفاجئ (78). ونجح الدولي الانكليزي هاري كاين في تقليص النتيجة لبايرن مسجلا هدفه الـ 25 في الدوري هذا الموسم (87).

وحصل كاين على فرصة ذهبية لادراك التعادل بعد لحظات لكنّ كرته رأسية ذهبت مباشرة بين احضان حارس بوخوم.

تعادل قاتل لفرايبورغ

وانتزع المهاجم النمسوي مايكل غريغوريتش هدفا قاتلا في الدقيقة التسعين منح من خلاله فرايبورغ نقطة ثمينة امام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-3.

وبعدما منح أنسغار كنوف فرانكفورت تقدما مريحا 3-1 بفضل هدفيه (35 و72) من تمريرتين حاسمتين للمصري عمر مرموش الذي كان قد سجّل الهدف الاول (27)، نجح أصحاب الارض في قلب المباراة رأسا على عقب في الوقت القاتل بهدف رأسي لغريغوريتش الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا ليعادل النتيجة ويُفسد فرحة فرانكفورت.

وسجّل هدفي فرايبورغ الاولين الياباني ريتسو دوان (30) والايطالي فيتشينسو غريفو (45+5 من ركلة جزاء).

وعزّز فرانكفورت رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس في ظل صراع كبير على التأهل الى المسابقات القارية الموسم المقبل، بفارق أربع نقاط عن فردير بريمن السابع وفرايبورغ الثامن.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة بعدما قام مشجعون برمي اجساما غريبة على ارض الملعب احتجاجا على الخطة الاستثمارية لرابطة الدوري الالماني في حادثة باتت تتكرر في كل جولة من البوندسليغا.