نبيل شعيل يروي تجربته المميزة مع تطبيق بنك الخليج على الموبايل

في ظل القفزات الرقمية الكبيرة التي شهدها بنك الخليج مؤخراً، والتي تكللت بإطلاق تطبيق البنك الجديد كلياً على الموبايل، أصبحت مقولة ” حول على الخليج اليوم واستمتع بمزاياه دوم” قول وفعل، حيث بات عملاء البنك يستمتعون بمزايا التطبيق، الذي يعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، لكونه يتمتع بتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.

ولهذا.. ليس من قبيل المصادفة أن تكون المقولة نفسها،” حول على الخليج اليوم واستمتع بمزاياه دوم”، هي خاتمة جلسة تصوير إعلان نجم الغناء نبيل شعيل لإعلان ” يا شمس”، الذي تم تصويره في قالب شيق وفكاهي، إذ ترك النجم نبيل شعيل وفريق العمل موضوع الإعلان واستغرقوا في التعبير عن شغفهم وإعجابهم بالطفرة الرقمية التي يشهدها بنك الخليج والمزايا الواسعة التي يتمتع بها تطبيق البنك على الموبايل، ما دفع المخرج لترك موقع التصوير، وتحويل الإعلان إلى بنك الخليج.

ويضم الإعلان كوكبة من المواهب الشابة إلى جانب النجم نبيل شعيل، حيث خرج الإعلان في قالب شيق وفكاهي يشيد بالطفرة الرقمية التي يشهدها البنك والمزايا والخدمات الواسعة التي يوفرها تطبيق بنك الخليج للعملاء.

وتعليقاً على الإعلان، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: “سعدنا التعاون مع النجم الغنائي نبيل شعيل وفريق عمل الإعلان، ومع النجاح الذي حققه الإعلان بتحقيق عدد مشاهدات تجاوز 7.7 ملايين مشاهدة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى خلال عدة أيام، يسعدنا أيضاً أن نعلن عن استمرار التعاون مع النجم نبيل شعيل في أعمال أخرى سيتم الكشف عنها قريباً “.

وأشارت العيسى إلى أن النسخة الجديدة من تطبيق بنك الخليج على الموبايل تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، كما يتمتع أيضاً بكونه، واجهة بسيطة، وسريعة، وآمنة.

وأضافت: ” التطبيق الجديد يمكن العميل من فتح الحسابات، وتفقد الحسابات والبطاقات في كل وقت والحصول على كشف البيانات بكل سهولة، وكذلك إرسال رابط دفع(Pay Link) خلال ثوان معدودة، فضلاً عن إدارة وتتبع المصروفات بكل دقة، والتحويل بين حساباته بحرية مطلقة وفي كل وقت، وكذلك زيادة حد التحويل ، وتحويل واجهة التطبيق إلى الوضع الداكن ، كما يمكنه من تحديث بياناته وطلب التحويلات الدائمة مقدماً، إلى جانب إجراء التحويلات المحلية والدولية بصورة آمنة. فضلاً عن سداد البطاقة الائتمانية والاستفادة من تحويل سلفة نقدية من البطاقة إلى حسابه “.

وتابعت: يمكن للعميل كذلك دفع فواتير الموبايل، وسداد الأقساط المالية الخاصة به وشراء القسائم الإلكترونية، مع إدارة بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية. إلى جانب طلب بطاقة مسبقة الدفع وتفعيل البطاقات الائتمانية الجديدة، وحظرها إن كانت مفقودة أو مسروقة.

واستطردت: يتيح للعميل الاطلاع على الرقم السري لبطاقة السحب الآلي أو البطاقة الائتمانية ونقاط مكافآت الخليج واستبدالها بحجوزات رحلات مجانية وإعدادات الأمان الخاصة بالعميل وتحديث بيانات ملفه الشخصي، وحماية حساباته باستخدام خاصية التسجيل البيومترية (بصمة الوجه وبصمة الإصبع).

وقالت:” سيكون بإمكان العميل الاطلاع على أدق التفاصيل وإجراء كل المعاملات المصرفية، التي كانت تقتصر فيما مضى على زيارة الفرع، من خلال التطبيق الجديد بسرعة عالية وفي غاية السهولة والأمان “.

واختتمت العيسى بالقول إن مسيرة التحول الرقمي لبنك الخليج شهدت كذلك تطوير الفروع وأجهزة الصراف الآلي، فضلا عن تحديث مركز خدمة العملاء، ونظام الرد الصوتي التفاعلي، وذلك ضمن استراتيجية البنك 2025، التي تستهدف تكريس مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك للمستقبل، وتوفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية للعميل.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.