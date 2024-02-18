رئيس الوزراء المصري يؤكد “الحرص الشديد” على دعم الاستثمارات الكويتية

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد “متانة” العلاقات الكويتية المصرية “على جميع المستويات” و”الحرص الشديد” على دعم الاستثمارات الكويتية داخل مصر.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة لؤي الخرافي والوفد المرافق له لمناقشة استثمارات الشركة داخل مصر وإمكانات التوسع بها في مختلف المجالات.

ونقل البيان عن مدبولي إعرابه عن ترحيبه بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة داخل مصر “لا سيما الاستثمارات الكويتية” متعهدا بالعمل على “تذليل أي عقبات وإزالة أي تحديات” بما يسهم في جذب المزيد من تلك الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وثمن مدبولي في الوقت نفسه حرص الشركة المصرية الكويتية القابضة على الاستثمار داخل مصر في مختلف المشروعات قائلا “نعلم حرصكم على الاستثمار في مصر وكذا التوسع في الاستثمارات داخلها”.

وأضاف البيان أن الخرافي أعلن من جانبه عن الافتتاح التجريبي قريبا لمشروع خاص بتصنيع الأخشاب في مصر تصل استثماراته إلى 120 مليون دولار.

وأكد الخرافي وفقا للبيان الحرص على الاستثمار في مختلف المشروعات داخل مصر والبحث عن المزيد من فرص الاستثمار من خلال تفقد عدد من الوزارات لمناقشة وبحث فرص التوسع في الاستثمارات مستعرضا عددا من الأنشطة والمجالات التي ترغب الشركة في زيادة استثماراتها بها.

وأشار إلى حرص الشركة وجديتها في البحث عن فرص متاحة للاستثمار داخل مصر في المجالات كافة مضيفا “عرضنا الدخول في بعض الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات للشركات الحكومية وكذا الحصول على حق تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام حق الانتفاع (بي.أو.تي).

وكشف الخرافي عن أن الشركة المصرية الكويتية القابضة حصلت بالفعل على تنفيذ محطة كهربائية بمدينة (العاشر من رمضان) التي تبعد عن العاصمة القاهرة حوالي 55 كيلو مترا معربا عن الرغبة في الدخول في المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع والحصول على حق تنفيذ عدد من المحطات الأخرى.

ولفت إلى أن الشركة ستستكمل مشروع فندق خاص بها في مدينة (العريش) بشبه جزيرة سيناء تم بدء العمل به منذ فترة إلا أنه واجه تحديات عدة لافتا إلى استعداد الشركة للبدء في ضخ استثمارات أخرى تخدم هذا المشروع السياحي “الكبير” والتوسع فيه عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 120 إلى 400 غرفة.

واستعرض الخرافي خلال الاجتماع أنشطة الشركة المصرية الكويتية القابضة المختلفة داخل مصر مضيفا أن “استثماراتنا في مصر مستمرة ونحن ملتزمون بالتوسع في مشروعاتنا”.

وأعرب الخرافي عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر مشيدا بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من “تطور عمراني على أحدث الطرز” مؤكدا أنها “تمثل فخرا يليق بمكانة الدولة المصرية”.