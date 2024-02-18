بوتين: روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا لكن كييف ورعاتها لا يريدون ذلك

بوتين: روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا لكن كييف ورعاتها لا يريدون ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا ومنفتحة على الحوار بشأن السلام، ولكن لا توجد دلائل على أن كييف والغرب يريدون ذلك.

وقال الرئيس في مقابلة مع برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا-1” التلفزيونية: “لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بذلك اليوم [حوار سلام بشأن أوكرانيا]؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار”.

وأشار إلى أن “شعب دونباس لجأ إلى روسيا كضامن”، مضيفا “حتى قبل انتقالنا من الأدوات السلمية [للتسوية] إلى أدوات ذات طبيعة عسكرية، سعينا إلى إنهاء هذا الصراع سلميا، وفي اسطنبول اتفقنا على معايير (التسوية)”.

وأكد أنه “لولا موقف الغرب لكانت الحرب قد انتهت قبل عام ونصف، لكن [السلطات في كييف] لم تكن تريد ذلك. لا أعرف إذا كانوا يريدون ذلك اليوم؟ ” وشدد الرئيس الروسي على “نحن مستعدون للحوار”.

وقال بوتين إن روسيا وافقت على اتفاقيات مينسك “لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها” و”حاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين” – سواء بالنسبة لأوكرانيا أو دونباس.

وأوضح الرئيس بأنه كان يفكر “كيف يمكننا إقناع الأشخاص الذين يعيشون في دونباس بالموافقة على هذه الاتفاقيات، اعتقدنا أن ذلك ممكن”.

وأشار إلى أن “الجانب الآخر لم يكن ينوي ذلك. فقد أعلنت القيادة الحالية لأوكرانيا على لسان الشخص الأول أنها لا تحب أي شيء من اتفاقيات مينسك هذه”.

وأوضح بوتين: “قالوا من فريقه (إدارة زيلينسكي): لن نفعل أي شيء. وأصبح من الواضح أنه لا فائدة منها (اتفاقيات مينسك). والحرب مستمرة [منذ 2014]، والناس يموتون هناك”.