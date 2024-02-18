بوريل: توترات الضفة الغربية “عائق حقيقي” أمام إرساء السلام

شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد على أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تشكّل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين الاحتلال والفلسطينيين.

وقال بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الأوضاع في “الضفة الغربية هي العائق الحقيقي أمام حل (قيام) الدولتين”.

وأضاف “الضفة الغربية تشهد غليانا… قد نكون على شفير انفجار أكبر”.

ويعيش نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، في عشرات المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

وهناك نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة. ويعتبر الفلسطينيون أن الاستيطان يرقى إلى جريمة حرب ويشكّل عائقا كبيرا أمام السلام.

بعد بدء الحرب بين الاحتلال وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تزايدت الصدامات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بوريل إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن “يدعم المبادرة العربية” التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي تصريحات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو خطة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية إثر تقارير بشأن مبادرة كهذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ومجموعة صغيرة من الدول العربية تعمل على إعداد خطة شاملة لسلام مستدام بين الاحتلال والفلسطينيين.

تشمل الخطة، وفق الصحيفة، جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

لكن يبقى السؤال المطروح: من سيقود الدولة الفلسطينية المنشودة في مرحلة ما بعد الحرب؟

تعلّق الولايات المتحدة آمالها على إصلاحات للسلطة الفلسطينية تجعل منها شريكا أفضل للكيان الصهيوني.

يتولّى محمود عباس، زعيم حركة فتح، رئاسة السلطة الفلسطينية التي تدير، بسلطات محدودة، الضفة الغربية.

أما في غزة فتدير حركة حماس القطاع منذ العام 2007، بعدما طردت منه الموالين لعباس.

متحدّثا في مؤتمر ميونيخ، شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن السلطة الفلسطينية ليس لديها “شريك” يمكن أن تتحاور معه في الأراضي المحتلة.

وقال “علينا الانتقال من الحديث عن الدولتين إلى إقامة الدولتين”.