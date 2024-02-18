سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي

18 فبراير، 2024
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ترأس سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور معالي رئيس الجهاز الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وذلك في مقر الجهاز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكافة مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.

المصدر
كونا
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18 فبراير، 2024
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