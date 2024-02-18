عامر العجمي

الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله حول تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

18 فبراير، 2024
0 7 دقيقة واحدة

نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.

وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه تم خلال الايام الماضية تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية مشيرا الى أن تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.

وحث العجمي المواطنين على نبذ مثل هذه الاخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت مشددا على أهمية أخذ الاخبار من المصادر الرسمية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد نهضة البلاد وربان سفينتها.

المصدر
كونا
الوسوم
18 فبراير، 2024
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي

18 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بمناسبة زيارته للبلاد

18 فبراير، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية

18 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني بمناسبة زيارته للبلاد

18 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى