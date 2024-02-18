بلدية الكويت: خطة ميدانية شاملة بمناسبة العيد الوطني الـ63 والذكرى الـ33 لعيد التحرير

انطلقت تحضيرات واستعدادات فرق ادارات النظافة في كافة المحافظات لاحتفالات الأعياد الوطنية وجميع الاماكن والمواقع المخصصة لاقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال ويوم التحرير في ذكراه 33 والتي ستستمر على مدى شهر فبراير الجاري .

واعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن رفع استعداداتها للاحتفالات بالأعياد الوطنية بوضع خطه ميدانية تزامناً مع العيد الوطني ال63 والذكرى ال33 لعيد التحرير بتوفير آليات نظافة و حاويات في الأماكن والشوارع التي ستشهد احتفالات الأعياد الوطنية وعمال نظافة.

وأكدت إلى أن الخطة تتضمن ازالة أي نشاط يتم تنفيذه على املاك الدولة دون ترخيص او لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية في بلدية الكويت ستكثف من حملاتها التفتيشية والتي تهدف إلى رصد و ضبط الباعة الجائلين ، مؤكدا على إنه سيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم ونظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني والحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.

ومن جانبه نفذ فريق ادارة الـنظافة بمحافظة الاحمدي حملة ميدانية للتأكد من جهوزية الشريط الساحلي إلى جانب توزيع الحاويات في الاماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.

واسفرت الحملة عن تنظيف المرافق العامة والشريط الساحلي والأماكن المخصصة للاحتفال بالأعياد الوطنية فضلا عن توزيع 375 عامل نظافة و20 نساف كبير و16 لوري و6 كناسه و 16 جرافة و 12 مكبس وتوفير 100 حاوية سعة 240 لتر و 50 حاوية سعة 1100 لتر.