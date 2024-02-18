النادي العلمي يبحث مع الجمعية الصينية للاختراعات تدعيم أواصر التعاون المشترك

بحث طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي مع وفد يمثل الجمعية الصينية للاختراعات «CIA»، سُبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات، وذلك في اجتماع عقد في إطار الصدى الدولي الذي حققه المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.

حضر الاجتماع من النادي العلمي الكويتي كل من أعضاء مجلس الإدارة عبد الرحمن الفضالة وعلي الجمعة وعبد الله الفرج، ورئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د. محمد الصفار، ومن جامعة الكويت د. محمد بن سبت ود. نورية الكندري، وممثل معرض جنيف الدولي ديفيد فاروقي.

تعزيز التعاون

وقال الخرافي إن النادي العلمي ناقش خلال الاجتماع مذكرة تفاهم مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات بشأن دعم الاختراع والابتكار، موضحاً أن الاجتماع تطرق إلى سُبل تعزيز التعاون بين الطرفين لتحويل الاختراعات والابتكارات إلى تطبيقات مملوسة، بما في ذلك الاختراعات غير الخدمية والعمل على حماية حقوق ومصالح المخترعين المشروعة.

وأكد حرص النادي العلمي على مد جسور التعاون والروابط مع كافة المؤسسات والمنظمات والشركات والمخترعين من مختلف البلدان وإجراء التبادلات الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بما يصب في مصلحة المخترعين.

وثمن الخرافي المشاركة المميزة للمخترعين الصينيين في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، وتقديم جائزة «الباندا» بأسم الجمعية الصينية للاختراعات ضمن الجوائز الكبرى للمعرض للمرة الأولى هذا العام.

من الفعالية

وأعرب الخرافي عن تطلعه في أن تحقق التوصيات التي خرج بها الاجتماع نتائج إيجابية تصب في مجملها لخدمة المخترعين وحماية اختراعاتهم، مؤكداً حرص النادي العلمي على التعاون والتواصل المستمر مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالاختراعات.

دعم الاختراع

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الصينية للاختراعات «CIA» هو زينفو، إن الجمعية تعد إحدى المنظمات الوطنية في الصين التي تهدف إلى دعم الاختراع والابتكار، واكتشاف المواهب وتنميتها، ونشر ثقافة الاختراع وإبراز ما تجود به أفكار المبدعين وتطبيق إنجازاتهم على أرض الواقع وحماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم.

وأضاف أن من ضمن أهداف الجمعية تسهيل ريادة الأعمال الجماعية، والعمل على مكافأة المخترعين على انجازاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى تطبيقات ملموسة، والعمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات.

وأكد زينفو أن مذكرة التفاهم بين الجمعية والنادي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون على أساس المنفعة المشتركة في العديد من المشاركات الدولية المتبادلة التي تقام في الكويت والصين، إضافة إلى تدعيم أواصر العمل المشترك في مجالات تطوير المنتجات المبتكرة للاحتياجات التنموية للبلدين؛ خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

من الفعالية

وأضاف رئيس الوفد الصيني أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تبادل مشاركة الشباب في المسابقات والندوات والزيارات وغيرها من الفعاليات التي تقام في البدين، مما يعزز انجازاتهم وابتكاراتهم، فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء الفنيين لتطوير هذه الانجازات والابتكارات، مما من شأنه النهوض بمجالات الاختراع والابتكار في البلدين.

وفي هذا الإطار، وصف رئيس الوفد الصيني المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، بالمنصة العلمية المهمة التي تجمع نخبة من المخترعين والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الصين شاركت هذا العام في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بـ 10 اختراعات تمثل عدد من الجامعات والشركات الصينية، معتبرا أن «حضورهم في هذه الفعالية الضخمة شاهد على نجاحها».

وذكر أن معرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يعد فرصة جيدة جداً للمخترعين للقاء المستثمرين، ومناقشة التعاون المشترك وتسويق الاختراعات أو نقل التكنولوجيا بين الدول.

ووجه رئيس الوفد الصيني في ختام الاجتماع دعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي لحضور المعرض الدولي للإبداع والمنتدى الدولي للإبداع والابتكار «IEI & WIIF 2024» الذي سيعقد في الصين هذا العام

من الفعالية