بنك برقان يتوّج المليونير الثاني بجائزة الـ 1,500,000 د.ك من كنز

مواصلاً التزامه باستراتيجيته الهادفة إلى مكافأة عملائه والارتقاء بأسلوب حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، توّج بنك برقان المليونير الثاني السيدة/ زينب ميلود البدر بجائزة قيمتها 1,500,000 دينار كويتي في السحب السنوي لحساب كنز، وذلك خلال فعالية احتفالية تم تنظيمها في فرع البنك الرئيسي بحضور الإدارة العليا.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ ناصر محمد القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “”يسرّنا أن نتقدّم بأحرّ التهنئة إلى السيدة/ زينب ميلود البدر لفوزها بجائزة 1,500,000 دينار كويتي في السحب السنوي على الجائزة الكبرى لحساب كنز، ونتمنّى لكافة العملاء الحاليين أن يحالفهم الحظ بالربح في السحوبات المقبلة. كما نفتخر في بنك برقان بتقديم هذه الجائزة الفريدة من نوعها، والمصمّمة لتكون نقطة تحوّل في حياة العميل الفائز، ومساعدته في تغيير أسلوب حياته وتحقيق أحلامه، وذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجيتنا الشاملة للتحوّل، والتي يواصل البنك المضيّ قدماً في إنجاز كافة محاورها وصولاً إلى آفاق أبعد ومستقبل مستدام للمنتجات والخدمات المصرفية”.

“كنز”… تحقيق الأحلام وتبني الادخار

إن حساب كنز جزء محوريّ من استراتيجية بنك برقان التجارية المستمرّة، كما يجسّد سعيه الدائم إلى ابتكار وتطوير وإطلاق مجموعة متنوّعة من المنتجات والخدمات المصمّمة لتعزيز ثقافة ومفهوم الادخار والتي تركّز في الوقت ذاته على الارتقاء بتجربة عملائه وتلبية تطلعات كافة فئاتهم وشرائحهم، ومكافأتهم على وفائهم طوال العام من خلال تقديم جوائز مذهلة تسهم في خلق فرص حقيقية لتغيير مسار حياتهم، وذلك عبر سحوبات شهرية تتوّج 20 فائزاً بـ 2,000 د.ك كجائزة لكل منهم، ونصف سنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي لرابح واحد أيضاً، إلى جانب السحب السنوي على الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. (هي من الأكبر على مستوى القطاع المصرفي المحلي. إزالة هذا الجزء)

ويتيح حساب كنز للعملاء إيداع الأموال بسهولة ومرونة، مع زيادة فرص الفوز بالجوائز كلما زادت قيمة الإيداعات، حيث يمكنهم إيداع المزيد لرفع مستوى الرصيد في الحساب عبر زيارة أحد فروع البنك أو من خلال الخدمات الإلكترونية، علماً بأن الحدّ الأدنى للرصيد هو 200 دينار كويتي. وكل 25 ديناراً كويتياً متوافرة في حساب كنز تمنح العميل فرصة للفوز، حيث تتمّ جميع السحوبات إلكترونياً وبصورة عشوائية مبنيّة على عدد الكوبونات، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ومدقق خارجي، ويتمّ تنظيمها وفق معايير وقوانين بنك الكويت المركزي.

تشجيع وتبنّي ثقافة الادخار

ويُعد حساب كنز من أفضل الحسابات من نوعه في الكويت، مدعوماً بأكبر جائزة نقدية وباقة من المزايا الاستثنائية التي تم تصميمها لمكافأة العملاء بجوائز مذهلة انطلاقاً من شعاره المؤسسي “أنت دافعنا”.

ويسعى بنك برقان، من خلال حساب كنز والمزايا المبتكرة التي يوفّرها، إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية اعتماد خطة ماليّة مدروسة منتظمة ومتوازنة، والتأكيد على مفهوم الادخار كثقافة أساسية وأسلوب متميز في الحياة اليومية.

حفل إعلان الفائز

ومن هذا المنطلق، لا يوفّر البنك جهداً في مواصلة البحث عن أكثر الوسائل العصرية ابتكاراً لتشجيع عملائه على اتخاذ أفضل القرارات المالية التي تعود بالفائدة والربح لهم ولعائلاتهم، وذلك انطلاقاً من حرصه على أن يكون شريكاً مصرفياً موثوقاً لهم في مواجهة أي تحدّيات مالية قد تصادفهم، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لهم.

كما عمل بنك برقان على نشر العديد من الرسائل التوعوية للعملاء حول كيفية إدارة شؤونهم المالية وأهمية ومزايا الادخار وتعزيز هذه الثقافة الإيجابية لدى جميع شرائح المجتمع لتحقيق ظروف معيشية أفضل وأكثر استقراراً، وذلك في إطار دعمه للحملة التوعوية لنكن على دراية، للعام الرابع على التوالي، إلى جانب سعيه الدائم إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المالية والمصرفية، وتعزيز أسس الشمول المالي، بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي، كجزء من مسؤوليته المجتمعية واستراتيجية البنك.

حلول تناسب احتياجات العملاء

وتشكلّ التطوّرات المستمرّة في احتياجات العملاء، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والأمان المصرفي والربح المضمون، دافعاً مهماً وركيزة أساسية في كافة جهود بنك برقان الموجّهة إلى ابتكار حلول وخدمات رقمية تتناسب مع احتياجات العملاء الثابتة والمتغيرة، على حد السواء، وعلى رأسها حساب كنز، وذلك بهدف تمكينهم من الوصول إلى احتياجاتهم المصرفية بمرونة وكفاءة وضمان تحقيق أعلى مستويات الاحترافية والموثوقية في عالم يشهد آفاقاً جديدة للتقنيات المالية المتقدّمة والحلول الرقمية الذكية التي باتت تحدّد جودة أسلوب الحياة ومدى التحكم بكافة التفاصيل المالية.

فريق بنك برقان خلال حفل إعلان الفائز فريق بنك برقان خلال حفل إعلان الفائز فريق بنك برقان خلال حفل إعلان الفائز