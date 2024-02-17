الدوري الإسباني: ليفاندوفسكي يعيد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوز متأخّر وأتلتيكو يكتسح لاس بالماس

أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحذا حذوه أتلتيكو مدريد باستعادة التوازن بفوزه الساحق على ضيفه لاس بالماس 5-0.

في المباراة الاولى، عاد برشلونة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله المخيب أمام ضيفه غرناطة 3-3 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني الذي يلعب مع أتلتيك بلباو الإثنين، وبفارق سبع نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر قبل مواجهته مع رايو فايكانو الأحد.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديس بالفوز إلى ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدفين (45 و90+7 من ركلة جزاء).

ورفع نجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقاً رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ولم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وعانى برشلونة في فرض أفضليته وخلق فرص للتسجيل وانتظر الدقيقة 45 لهز شباك مضيفه عندما مرر لامين جمال كرة الى ليفاندوفسكي خارج المنطقة فهيأها لنفسه عند حافتها وسددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس فيسنتي غوايتا (45).

ونجح سلتا فيغو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية لقائده المخضرم ياغو أسباس فشل حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن في التصد لها (47).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص جمال ركلة جزاء انبرى لها البولندي بنجاح (90+7) وجنّب مدربه تشافي الذي أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم، المزيد من الانتقادات.

خماسية لأتلتيكو

واستعدّ أتلتيكو مدريد لموقعته مع إنتر الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، باكتساحه ضيفه لاس بالماس 5-0.

وحسم أتلتيكو النتيجة لصالحه في الشوط الاول بهدفي ماركوس يورنتي (15 و20)، قبل أن يضيف ثلاثية في الثاني عبر الأرجنتيني أنخيل كوريا (47 و62 من ركلة جزاء) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87).

وحصل “كولتشونيروس” على جرعة ثقة بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات وقبل زيارته ميلانو لمواجهة إنتر الثلاثاء في المسابقة القارية الأم.

وكان أتلتيكو تعادل أمام الجار اللدود ريال 1-1 في دربي العاصمة في المرحلة الثالثة والعشرين، وخسر في ذهاب نصف نهائي الكأس في أول هزيمة له على أرضه منذ أكثر من عام أمام بلباو 0-1، واتبعها بثانية أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية.

وبقيَ أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 51 نقطة خلف برشلونة بثلاث نقاط.

وأبقى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو الذي خسر جهود مهاجمه ألفارو موراتا بسبب إصابة في الركبة، على خمسة لاعبين فقط في التشكيلة الأساسية مقارنة مع مباراة إشبيلية، تاركاً أفضل هداف في تاريخ النادي الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد البدلاء.

مع بداية اللقاء، كان لاس بالماس الاخطر بعد تسديدة من خافيير مونيوس تصدى لها قائم الحارس السلوفيني يان أوبلاك (7)، إلا ان الاخطاء الساذجة لحارس ودفاع الفريق الضيف المهزوز عقدت من مهمته، ليستغل أتلتيكو تمريرة خاطئة من سيرخي كاردونا وكرة عرضية داخل المنطقة لكزها كوريا بكعب قدمه فاصطدمت باحد المدافعين ووصلت إلى يورنتي تابعها في مرمى الحارس ألفارو فايس (15).

ولم تكد تمضي 5 دقائق حتى ضاعف يورنتي النتيجة بعد عمل رائع من كوريا الذي انتزع الكرة من ساوول كوكو وتوغل داخل المنطقة ومررها إلى الإسباني سددها مباشرة بقدمه اليمنى في الشباك، في سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ورفع أتلتيكو غلته إلى ثلاثة أهداف بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط الثاني، بعدما تحوّل الممرر كوريا إلى هداف اثر استغلاله رأسية من كوكي وتردد الدفاع وتغطية المدافع ميكا مارمول للتسلل، ليسدد إلى يسار الحارس.

وأضاف كوريا الرابع من علامة الجزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لتأكيد خطأ من مارفين بارك على البرازيلي سامويل لينو (62).

واجرى المدرب سيميوني اربعة تغييرات دفعة واحدة، ابرزها دخول الارجنتيني رودريغو دي بول وديباي (بدلا من يورنتي) الذي اختتم المهرجان التهديفي بعد خطأ جديد وعمل جماعي رائع انهاه الهولندي بتسديدة صاروخية من مسافة قريبة (87).

وحقق أوساسونا فوزه الثاني توالياً وكان على حساب على ضيفه قادش 2-0 معززاً موقعه في المركز الحادي عشر (32 نقطة)، فيما بقيَ قادش الجريح في المركز الثامن عشر بـ17 نقطة.

ويدين أوساسونا بهذا الفوز إلى الكرواتي أنتي بوديمير مسجل الهدفين في الدقيقتين 63 و90+1 رافعا رصيده إلى 13 هدفاً في المركز الرابع ضمن قائمة الهدافين وبفارق ثلاثة أهداف عن الأوّل الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد.

وتُختتم مباريات السبت بلقاء فالنسيا مع إشبيلية.