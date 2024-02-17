وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره السعودي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.