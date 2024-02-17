وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيرته البلجيكية

17 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية البلجيكية بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في كافة المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها اضافة لاستعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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