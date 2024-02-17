وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره المالديفي

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية المالديف موسى زامير اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المالديف.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.