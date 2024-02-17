وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي وزير خارجية سريلانكا علي صبري

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره السيرلانكي

17 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سريلانكا علي صبري اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2024
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