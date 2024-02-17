وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ رئيس إقليم كردستان العراق

17 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير علاقات التعاون الثنائية بين دولة الكويت وإقليم كردستان العراق خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
الوسوم
17 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره السيرلانكي

17 فبراير، 2024

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيرته الكندية

17 فبراير، 2024

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس وزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني

17 فبراير، 2024

وزير الخارجية يلتقي في ميونخ رئيس مركز بان كي مون العالمي للمواطنة

17 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى