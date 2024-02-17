وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ رئيس إقليم كردستان العراق

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير علاقات التعاون الثنائية بين دولة الكويت وإقليم كردستان العراق خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.