وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيرته الكندية

17 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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17 فبراير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

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